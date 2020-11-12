Злоумышленник, угрожая расправой, похитил мобильный телефон у 18-летнего местного жителя.

Днем 10 ноября в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 18-летний местный житель, сообщивший, что у него похитили мобильный телефон. Дежурный незамедлительно направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.На месте потерпевший рассказал, что направлялся домой, когда сзади к нему подошел незнакомый мужчина и, угрожая расправой, потребовал отдать телефон. Молодой человек выполнил требование злоумышленника, после чего последний скрылся в неизвестном направлении.Информация о случившемся с приметами нападавшего была передана всем наружным нарядам полиции.Менее, чем через час по подозрению в совершении противоправных действий сотрудники полиции задержали 25-летнего мужчину.В содеянном злоумышленник сознался, пояснив, что телефон планировал продать.В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91, 92 УПК РФ.