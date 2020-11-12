У губернатора Владимирской области поднялась температура

У губернатора Владимирской области поднялась температура- Сегодня из-за поднявшейся температуры я вынужден был вызвать домой участкового врача. Симптомы, которые могут быть в т.ч. и при COVID-19, - однозначный повод проявить сознательность и остаться в самоизоляции в ожидании результатов проведённого исследования, написал он на своей страничке в соцсети.Пока не получены результаты, он работает удалённо. Связь с коллегами организована. Исполняет обязанности губернатора первый заместитель Александр Ремига.