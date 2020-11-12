Осенью из-за погоды часто не хватает положительных эмоций. Получить яркие впечатления жители Владимира могут в зоопарке " Страна обезьян и пушистиков".

Осенью из-за погоды часто не хватает положительных эмоций. Получить яркие впечатления жители Владимира могут в зоопарке " Страна обезьян и пушистиков".Знакомство с животными начинается прямо у входа . Лемур Гуффи встречает гостей и помогает с билетами. С ним любят фотографироваться и взрослые, и дети, в зоопарке фото- и видеосъемка бесплатная.Евдокия Хомрина - посетительница зоопарка:- Очень, нравятся нм все зайчики мартышки, енотики - все животные очень прекрасные. Сын восторге от обезьянок, особенно обезьянка Маша нам очень нравится.У Маши есть друг Петя. Мартышки любят играть вместе с детьми, кроме них есть и другие обезьянки. С ними мирно соседствуют кролики разных пород: карликовые и гиганты , пушистые и гладкошерстные. Здесь живут еще енот и носуха по имени Печенька.Екатерина Таманова, корреспондент:- На выставке животные очень хорошо идут на контакт с людьми. Например попугай арчи , он с легкостью сможет посидеть у вас на плече.Зоопарк работает каждый день с 10 до 19 часов. В торговом центре "Меридиан " третий этаж. Животные пробудут в городе до 7 декабря.Екатерина Таманова . Александр Чунаев. ВВ.