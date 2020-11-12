Осенью из-за погоды часто не хватает положительных эмоций. Получить яркие впечатления жители Владимира могут в зоопарке " Страна обезьян и пушистиков".
Осенью из-за погоды часто не хватает положительных эмоций. Получить яркие впечатления жители Владимира могут в зоопарке " Страна обезьян и пушистиков".
Знакомство с животными начинается прямо у входа . Лемур Гуффи встречает гостей и помогает с билетами. С ним любят фотографироваться и взрослые, и дети, в зоопарке фото- и видеосъемка бесплатная.
Евдокия Хомрина - посетительница зоопарка:
- Очень, нравятся нм все зайчики мартышки, енотики - все животные очень прекрасные. Сын восторге от обезьянок, особенно обезьянка Маша нам очень нравится.
У Маши есть друг Петя. Мартышки любят играть вместе с детьми, кроме них есть и другие обезьянки. С ними мирно соседствуют кролики разных пород: карликовые и гиганты , пушистые и гладкошерстные. Здесь живут еще енот и носуха по имени Печенька.
Екатерина Таманова, корреспондент:
- На выставке животные очень хорошо идут на контакт с людьми. Например попугай арчи , он с легкостью сможет посидеть у вас на плече.
Зоопарк работает каждый день с 10 до 19 часов. В торговом центре "Меридиан " третий этаж. Животные пробудут в городе до 7 декабря.
Екатерина Таманова . Александр Чунаев. ВВ.