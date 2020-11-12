Все, кто любит решать математические задачи, могут проверить свои знания. 28 ноября состоится Всероссийский образовательно-развлекательный флешмоб по математике.

Все,кто любит решать математические задачи,могутпроверить свои знания.28 ноября состоится Всероссийский образовательно-развлекательный флешмоб по математике.Его девиз: "Математика для взрослых и не только". Поддерживает акцию и ГТРК "Владимир".Главная цель - сделать математические знания популярными среди молодёжи и старшего поколения. Участвовать может любой человек с математическим складом ума. Проверка знаний будет проводится он-лайн.((mathcatinfo))Математика действительно может быть интересной, утверждают разработчики. Идея появилась в Саратове шесть лет назад - при поддержке ГТРК "Саратов". Уже сейчас зарегистрировано около трёхсот площадок МатКэт'а в 75-ти регионах страны.