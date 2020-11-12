Все, кто любит решать математические задачи, могут проверить свои знания. 28 ноября состоится Всероссийский образовательно-развлекательный флешмоб по математике.
Все,
кто любит решать математические задачи,
могут
проверить свои знания.
28 ноября состоится Всероссийский образовательно-развлекательный флешмоб по математике.
Его девиз: "Математика для взрослых и не только". Поддерживает акцию и ГТРК "Владимир".
Главная цель - сделать математические знания популярными среди молодёжи и старшего поколения. Участвовать может любой человек с математическим складом ума. Проверка знаний будет проводится он-лайн.
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Математика действительно может быть интересной, утверждают разработчики. Идея появилась в Саратове шесть лет назад - при поддержке ГТРК "Саратов". Уже сейчас зарегистрировано около трёхсот площадок МатКэт'а в 75-ти регионах страны.