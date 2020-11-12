Самые трогательные благодарственные письма будут размещены на официальном сайте Департамента здравоохранения Владимирской области.

В преддверии Нового года Департамент здравоохранения Владимирской области объявляет о начале акции «Скажите медикам спасибо», в рамках которой жители региона могут выразить слова благодарности работникам системы здравоохранения.– В период пандемии новой коронавирусной инфекции медицинские работники трудятся в очень тяжелых условиях, – говорит директор Департамента здравоохранения Елена Утемова. – Сейчас работники отрасли как никогда нуждаются в моральной поддержке и словах благодарности. Мы предлагаем владимирцам выразить слова признательности нашим дорогим коллегам. Каждое ваше доброе слово обязательно дойдет до адресата. Пожалуйста, скажите им спасибо.Самые трогательные благодарственные письма будут размещены на официальном сайте Департамента здравоохранения Владимирской области, в разделе «Пациенты благодарят». Кроме того, все обращения пациентов будут направлены главным врачам медицинских организаций для решения вопроса о поощрении медицинских работников за добросовестный труд.Это могут быть не только врачи, работники скорой медицинской помощи, но и волонтеры-медики, медицинский персонал среднего звена, младший персонал – медицинская сестра, фельдшер, кухонный рабочий, санитарка – все, кто помог победить тяжелый недуг, проявлял профессионализм, доброту и заботу.Благодарственные письма пациентов уже сейчас поступают в Департамент здравоохранения Владимирской области. Вот, например, одно из них:«Здравствуйте! С 5 по 17 октября 2020 года я находилась на лечении с двухсторонней пневмонией на фоне коронавирусной инфекции в инфекционном госпитале Александровской районной больницы в городе Карабаново. Благодаря профессионализму медицинских работников скорой медицинской помощи и сотрудников инфекционного госпиталя мне была оказана своевременная и квалифицированная медицинская помощь.За время лечения я осознала, что все эти люди исполняют свои должностные обязанности на самом высоком уровне, ежедневно совершая подвиг. Особые слова благодарности – начальнику инфекционного госпиталя Ирине Алексеевне Митрофановой, врачу-инфекционисту Бахриддину Жумабоевичу Баймуратову, старшей медсестре госпиталя Ирине Михайловне Ивановой, медсестрам Ларисе Александровне Платоновой, Елене Николаевне Русаковой, Марии Александровне Ларионовой, Ольге Владимировне Шакиной, санитарке Любови Суреновне Мироновой, уборщику Татьяне Николаевне Ивановской.Прошу вас отметить замечательных профессионалов за работу в тяжелейших условиях и за позитивный настрой. Низкий им поклон! С уважением, Ирина Викторовна».Благодарственные письма можно направлять по электронной почтеили по адресу: ул. Большая Московская, 61, г. Владимир, 600000 (с пометкой «Скажите медикам спасибо»).(Фото:Департамент здравоохранения Владимирской области)