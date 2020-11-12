В области запустили акцию, где каждый может выразить свою благодарность врачам, фельдшерам, медсёстрам и санитаркам.

Департамент здравоохранения региона запустил акцию «Скажите медикам спасибо». Жителям региона предложено написать письма медикам и поддержать их добрым словом.«Самые трогательные мы разместим на сайте облздрава в разделе «Пациенты благодарят». Все письма будут направлены главврачам медучреждений для поощрения за добросовестный, самоотверженный труд», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.Письма врачам, фельдшерам, медсёстрам и санитаркам, с пометкой «Скажите медикам спасибо», можно отправлять на электронную почту: или по адресу: 600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, 61.