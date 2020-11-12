Во Владимирской области действует ряд передовых предприятий, которым уже сегодня есть что показать туристам.

Онлайн-подписание документа прошло в рамках Форума «Сильные идеи для нового времени», который сегодня стартовал в Центре международной торговли в Москве. В соответствии с соглашением АСИ окажет содействие во внедрении в нашем регионе специально разработанных методических рекомендаций по организации промышленного туризма, будет координировать деятельность по разработке новых производственных экскурсий и экспертизы существующих в регионе туров, окажет организационную и информационную поддержку форумам, конференциям, выставкам и другим мероприятиям, направленным на развитие промышленного туризма во Владимирской области.«Промышленный туризм – это про доверие и про возможность открыто показать свой продукт, свой товар. Это большая смелость – открывать свои производства для потребителей. И, конечно, тот, кто будет первым, получит и потребителей, и инвесторов, и туристов. Поэтому поздравляю вас с тем, что вы – первые. И ваш опыт будет тиражироваться не только на всю Россию, но и на международном рынке», – отметила Ольга Захарова.Во Владимирской области действует ряд передовых предприятий, которым уже сегодня есть что показать туристам. Так, при посещении Гусевского хрустального завода имени Мальцова гости могут узнать, как варят хрусталь, изготавливают замысловатые фигуры и вазы, а также увидеть уникальную экспозицию мастеров разного времени. При посещении фабрики «Дымов» в Суздале туристы могут ознакомиться с искусством создания керамических изделий от самого начального этапа заготовки глиняной массы до выхода готовых, расписанных вручную изделий. Готовы открыть свои двери для турпотоков и рассказать о том или ином производственном процессе и многие другие предприятия области – такие, как швейная фабрика «Сударь», фармацевтический кластер «Генериум», ювелирный завод «Золотые купола».Кроме Владимирской области в число пилотных регионов, приступивших к внедрению методологии развития промышленного туризма АСИ, вошли Амурская, Волгоградская, Вологодская, Калужская, Кемеровская, Курская, Свердловская, Ульяновская и Челябинская области, Ставропольский край и Чувашская Республика.(Фото:пресс-служба администрации Владимирской области)