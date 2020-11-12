Размер ежемесячного пособия сейчас составляет 5390 рублей.

Владимирская область получила 471 млн рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. Размер ежемесячного пособия сейчас составляет 5390 рублей. На 10 ноября его оформили и получают больше 30 000 семей области.В Белом доме напоминают, что такое право предоставляется гражданам РФ чей среднедушевой доход не превышает текущую величину прожиточного минимума.Чтобы воспользоваться мерой поддержки необходимо подать заявление - лично придя в соцзащиту, через МФЦ, почту.Деньги на карту поступают не позднее 26 числа каждого месяца.