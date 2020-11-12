Во Владимире состоялся круглый стол, посвященный проблеме дистанционного обучения школьников и студентов в регионе.

Во Владимире состоялся круглый стол, посвященный проблеме дистанционного обучения школьников и студентов в регионе. Организатором мероприятия выступила региональная общественная организация «Родительский комитет Владимирской области» при поддержке детского омбудсмена Геннадия Прохорычева. Омбудсмен сказал, что родительское и педагогическое сообщества давно хотели очно разобраться с последствиями учебы в интернете.Одна из представительниц родительского комитета Ирина Кочнева озвучила результаты проведенного их организацией опроса среди родителей. Почти 44% родителей сказали, что они против дистанционки, это может разрушит образование. Против дистанционки оказались и врачи. Врач-кардиолог Наталья Дементьева заявила, длительное пребывание за компьютером ведет к разбалансировке режима дня.Сложную ситуацию с дистанционным обучением отметил и отец Дионисий из Юрьев-Польского района, которому пришлось взять в кредит четыре ноутбука для обеспечения дистанционного обучения своих детей. Он обеспокоен тем, что дистанционка приведёт к появлению привилегированных детей.(Фото: Pixabay)