Теперь ему грозит 4 года лишения свободы.

Владимирца обвиняют в работе на международную преступную группировку. Конкретно – в создании и распространении программ для уничтожения, блокирования, модификации, копирования информации и нейтрализации защиты компьютеров.За два года он создал и усовершенствовал программное обеспечение, с помощью которого подключался к чужим компьютерам и манипулировал файлами. Также он мог делать скриншоты экрана и удалённо получать их.Расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины вели полицейские областного центра и их коллеги из ФСБ. Теперь ему грозит срок до 4 лет. Дело передано в суд.