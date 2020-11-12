Больше половины персонала лаборатории городской больницы №6 в Юрьевце больно коронавирусной инфекцией

Больше половины персонала лаборатории городской больницы №6 в Юрьевце больно коронавирусной инфекциейОб этом сегодня на брифинге рассказала облздрава Елена Утемова.Отмечено, что сначала там заболел один из сотрудников. А потом симптомы коронавируса появились и у его коллег. полагают, что с их рабочей деятельностью это не связано.В то же время обещано, что количество тестов на коронавирус во Владимирской области будет доведено до до 3500-4000 в сутки. Пока этот показатель порядка 2000.