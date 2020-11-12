Студенты и молодые учёные представят решение социальных проблем, актуальных задач развития страны.

На базе ВлГУ сегодня и завтра пройдёт отборочный этап Всероссийского конкурса молодых предпринимателей. Студенты и молодые учёные представят решение социальных проблем, актуальных задач развития страны. В отборочном этапе ( он пройдет в он-лайн формате) примут участие около пятисот человек из регионов России. По итогам консультаций , студенты, аспиранты и молодые учёные смогут доработать проекты и представить свои инновационные идеи жюри. Участники, успешно прошедшие отборочный этап, смогут презентовать проекты инвесторам во время финального бизнес-марафона.