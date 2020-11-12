При обнаружении лиц, наносящих надписи, лучше сообщить в полицию: 32-64-05 или 02.

Мэрия Владимира вместе с полицией и родительским комитетом Владимирской области проводят рейды по удалению рекламы спайсов, соли и других наркотиков со стен и фасадов зданий.Информацию об адресах, где появляются записи участники рейдов получают в результате мониторинга, а также от антинаркотической комиссии.За два месяца, в результате проведенных акций, затёрто более 200 надписей.«Призываем жителей к бдительности. Если вы увидели рекламу наркотиков, то можете сообщить об этом на , - проинформировали в пресс-службе областного центра.О записях на стенах домов необходимо сообщать в «управляшку».При обнаружении лиц, наносящих надписи, лучше сообщить в полицию: 32-64-05 или 02.