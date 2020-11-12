Фигурант был задержан владимирскими оперативниками на территории Пермского края.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Пермского края. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).В июне текущего года в УМВД России по городу Владимиру обратилась местная жительница, сообщившая о хищении у нее 15 000 рублей.Женщина пояснила сотрудникам полиции, что заказала через популярный интернет-сайт заказала мойку высокого давления. В ходе онлайн диалога продавец пояснил, что находится в другом городе и отправит товар транспортной компанией. В качестве подтверждения факта отправки он прислал фото автомойки в коробке, после чего потерпевшая перевела ему деньги. Однако товар так и н поступил, а продавец перестал выходить на связь. Поняв, что стала жертвой мошенничества, женщина обратилась в полицию.Полицейские в течение нескольких недель проводили оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили, что мнимый продавец находится за пределами региона.Оперативник и выехали в Пермский край, где при содействии местных коллег задержали обвиняемого.В ходе следствия установлено, что автомойки у злоумышленника не было, а противоправную схему по завладению деньгами потерпевшей он продумал изначально.Денежные средства в полном объеме были возвращены потерпевшей.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.