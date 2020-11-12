Таким образом, власти пытаются развести потоки больных.

В департаменте здравоохранения Владимирской области решили отгородить в поликлиниках зоны, где оказывается помощь пациентам с респираторными заболеваниями.Такой опыт уже используется в поликлинике №4 областного центра. Аналогичная работа проводится в поликлинике №1.«Есть несколько кабинетов с отдельным входом с улицы», - пояснила директор департамента здравоохранения Елена Утёмова.Перегородки появятся там, где невозможно будет развести потоки пациентов.Также главврач региона пояснила, что на сегодняшний день в регионе развернуто 1264 места для инфицированных коронавирусом.«На следующей неделе 95 коек добавится в Камешковской больнице, 30 – в Собинской. В областном госпитале ветеранов появятся места для долечивания пациентов, которые не могут выписаться домой», - добавила руководитель.Затронула Елена Утёмова и тему тестирования на ковид. Сейчас в день берут до 3000 мазков. На следующей неделе, благодаря монтажу оборудования в Ковровской ЦГБ, в центр фтизиопульмонологической помощи и ОКБ, это число увеличится до 3500-4000.