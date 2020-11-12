Опрос проводил родительский комитет региона.

Мы уже , что 11 ноября во Владимире состоялся круглый стол по вопросу дистанционного образования.Родительский комитет региона провёл тематический опрос, в котором приняли участия более 600 человек: 44,5% высказались против «удалённого» обучения, 41% сказал, что дистант вовсе разрушит образование и лишь 4% респондентов увидели перспективы в таком формате обучения.В свою очередь, медики отметили, что, находясь дома одни, дети нарушают режим питания.«В школах всё-таки есть распорядок дня. Завтраки, обеды. Нарушение режима может привести к сопутствующим заболеваниям», - отметили врачи.Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Наталья Курзякова добавила, что дети младше 12 лет не должны сидеть за компьютерами, а сейчас их сажают за ПК с первых классов.Директор школы №40 высказался, что в области ни в коем случае нельзя переходить на дистанционку. Он считает, что она плодит неучей.«Некоторым семьям пришлось брать кредиты, искать дополнительные средства, чтобы купить планшеты, компьютеры, ноутбуки. Не у всех они были. В этом тоже есть большая проблема. К тому же в отдалённых населённых пунктах плохая связь и интернет», - добавили в родительском комитете.Директор педагогического института ВлГУ Марина Артамонова отметила, что в законе есть только три понятия: очное, очно-заочное, заочное обучение.«Дистанционное нигде не закреплено», - подчеркнула руководитель.В течение недели участники встречи направят предложения в итоговый текст резолюции на почту родительского комитета Владимирской области. Детский омбудсмен Геннадий Прохорычев пояснил, что она будет рекомендательного характера. Её планируют направить главе региона Владимиру Сипягину и в Госдуму.