У препарата весьма трепетные условия хранения.

Во Владимирскую область поставят вакцину, хранить которую необходимо при -18 градусах Цельсия. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утёмова.Первыми её получат педагоги, работники общественного транспорта и социалки.«Перед прививкой пациент должен пройти флюорографию, сдать кровь, тест на антитела и ПЦР-тест», - напоминают врачи.Сейчас депздрав закупает холодильное оборудование для хранения «капризных» препаратов.«Вакцина должна быть введена при первой же разморозке. Повторно её заморозить нельзя», — добавила Елена Утемова.