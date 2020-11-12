У препарата весьма трепетные условия хранения.
Во Владимирскую область поставят вакцину, хранить которую необходимо при -18 градусах Цельсия. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утёмова.
Первыми её получат педагоги, работники общественного транспорта и социалки.
«Перед прививкой пациент должен пройти флюорографию, сдать кровь, тест на антитела и ПЦР-тест», - напоминают врачи.
Сейчас депздрав закупает холодильное оборудование для хранения «капризных» препаратов.
«Вакцина должна быть введена при первой же разморозке. Повторно её заморозить нельзя», — добавила Елена Утемова.