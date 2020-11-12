Как сегодня на онлайн-брифинге в Белом доме заявила директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова, на следующий неделе во Владимирской области будет дополнительно развернуто 125 коек.

Как сегодня на онлайн-брифинге в Белом доме заявила директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова, на следующий неделе во Владимирской области будет дополнительно развернуто 125 коек.Директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова:Это камешковская больница, где мы планируем открыть 95 коек для лечения пациента с новой коронавирусной инфекцией, там активно проводятся по установке кислородного оборудования и обучения персонала. И в Собинской больнице - это еще порядка 30 коек для оказания помощи пациентов с новой коронавирусной инфекцией.