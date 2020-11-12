Директор департамента образования Ольга Беляева рассказала журналистам о заболеваемости в образовательных учреждениях региона.

Директор департамента образования Ольга Беляева рассказала журналистам о заболеваемости в образовательных учреждениях региона.По состоянию на 10 ноября, плановые каникулы продлены до 15 ноября в 13 школах пяти муниципальных образований.В связи с болезнью работников образовательных организаций органы управления образованием Вязниковского района и города Коврова по согласованию с муниципальными оперативными штабами приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул учащихся до 15 ноября в Чудиновской основной общеобразовательной школе Вязниковского района и в пяти школах Коврова: в СОШ № 14 и 23 на каникулах остаются учащиеся 1-11 классов, в Гимназии №1 и СОШ №24 – ученики 5-11 классов, в ООШ №2 – 1-4 классов.Кроме того, приступят к занятиям с 16 ноября в соответствии с решением Гусь-Хрустального городского оперативного штаба учащиеся 1-4 классов СОШ №2, 5-11 классов СОШ №4, 5-9 классов ООШ №13. В Суздальском районе продлены каникулы в Сновицкой СОШ и СОШ №1. В Радужном учащиеся двух школ продолжают отдыхать до 16 ноября.В то же время приступили к обучению после карантина и продлённых каникул школы Владимира, Кольчугино, Мурома, Киржачского и Селивановского районов.По состоянию на 11 ноября на карантин по коронавирусной инфекции полностью закрыта сельская Завалинская СОШ Кольчугинского района.Частично по коронавирусу и ОРВИ закрыты 4 муниципальных общеобразовательных организации (на прошлой неделе их было 5), в том числе по ОРВИ – 2: по одной в Коврове и Владимире (на прошлой неделе было тоже 2 школы); по коронавирусу – 2 (было 3) – в Александровском районе и в округе Муром.Сложнее ситуация в дошкольных учреждениях. 25 дошкольных образовательных организаций (на прошлой неделе их было 13) закрыты на карантин частично: 12 – по коронавирусной инфекции и 13 – по ОРВИ. 3 детских сада закрыты на карантин полностью (в посёлке Иванищи Гусь-Хрустального района, деревне Вышманово Собинского района и селе Денятино Меленковского района).Из организаций среднего профессионального образования на карантине находятся 2 группы Владимирского базового медицинского колледжа. Остальные 36 учреждений продолжают работать в привычном режиме, в том числе 6 колледжей – в смешанном режиме.«Решение о форме обучения – будь то очная форма, с использованием дистанционных технологий или очно-заочная форма – может быть разным для крупных и малокомплектных школ, для старшеклассников и малышей начальной школы. Главное, чтобы решение принималось с учётом родительского мнения и приоритетом сохранения здоровья ребёнка», – подчеркнула Ольга Беляева.