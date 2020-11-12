Это на два меньше, чем накануне. Таким образом вчерашний день пока остаётся антирекордом по суточному приросту заболевших за всё время пандемии. Всего больных теперь 10 918. Летальных исходов

Это на два меньше, чем накануне. Таким образом вчерашний день пока остаётся антирекордом по суточному приросту заболевших за всё время пандемии. Всего больных теперь 10 918. Летальных исходов за последние сутки – 0. Мы продолжаем держаться и не умирать от коронавируса, начиная с субботы. Общая смертность от новой заразы во Владимирской области по-прежнему 277 человек.