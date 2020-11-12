На войне как на войне – всякое может быть, – цитирует объяснение посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль oглы по поводу атаки на российский военный вертолет Ми-24, в результате ..

"На войне как на войне – всякое может быть", – цитирует "" объяснение посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль oглы по поводу атаки на российский военный вертолет Ми-24, в результате которого погибли двое членов экипажа. Он добавил, что решение об обстреле летательного аппарата приняли "молодые ребята", которые увидели, как рядом с границей идет боевая машина ниже уровня радаров.