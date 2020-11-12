За сутки в регионе диагноз Covid-19 поставили ещё 118 жителям.

За сутки в регионе диагноз Covid-19 поставили ещё 118 жителям, сообщает портал стопкоронавирус.рф.Отмечается, что за минувшие сутки во Владимирской области от Covid-19 никто не умер. Выздоровели и выписаны - 123 человека. За период первой и второй волн в регионе положительный диагноз поставлен 10 918 пациентам. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией - 277 человек. Всего за 2020 год побороли болезнь 8161 житель региона.Всего за сутки в стране диагностировали 21 608 новых случаев Covid-19.