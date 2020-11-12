Владимир Сипягин предложил депутатам Заксобрания создать рабочую группу.

29 октября на заседании Заксобрания Владимирской области депутаты в двух чтениях приняли закон о приватизации госимущества. Главное изменение заключается в том, что утверждать План приватизации теперь будут народные избранники. Напомним, что на днях члены Общественной палаты региона просили сделать процессВ ночь с 11 на 12 ноября глава региона подписал закон, принятый областными парламентариями.«Приоритетом должна быть польза от принимаемых решений. К документу я приложил письмо, в котором предложил его усовершенствовать», - отметил Владимир Сипягин в соцсетях.Губернатор предлагает создать рабочую группу из юристов, финансистов и специалистов в сфере имущественных и земельных отношений.Владимир Владимирович считает, что если нормативно-правовой акт не доработать, участники приватизации столкнутся с препятствиями в реализации законных прав и интересов.«Рассчитываю, что на конструктивные действия с моей стороны последует такая же реакция. Это важно для успешного решения поставленных целей», - резюмировал Владимир Владимирович.Напомним, что депутатский законопроект получил положительное заключение Счётной палаты Владимирской области. В результате, «За» проголосовали 23 депутата. «Против» - десять человек. Один – воздержался.