Владимир Сипягин предложил депутатам Заксобрания создать рабочую группу.
29 октября на заседании Заксобрания Владимирской области депутаты в двух чтениях приняли закон о приватизации госимущества. Главное изменение заключается в том, что утверждать План приватизации теперь будут народные избранники. Напомним, что на днях члены Общественной палаты региона просили сделать процесс
В ночь с 11 на 12 ноября глава региона подписал закон, принятый областными парламентариями.
«Приоритетом должна быть польза от принимаемых решений. К документу я приложил письмо, в котором предложил его усовершенствовать», - отметил Владимир Сипягин в соцсетях.
Губернатор предлагает создать рабочую группу из юристов, финансистов и специалистов в сфере имущественных и земельных отношений.
Владимир Владимирович считает, что если нормативно-правовой акт не доработать, участники приватизации столкнутся с препятствиями в реализации законных прав и интересов.
«Рассчитываю, что на конструктивные действия с моей стороны последует такая же реакция. Это важно для успешного решения поставленных целей», - резюмировал Владимир Владимирович.
Напомним, что депутатский законопроект получил положительное заключение Счётной палаты Владимирской области. В результате, «За» проголосовали 23 депутата. «Против» - десять человек. Один – воздержался.