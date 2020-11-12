Причем уже год в домах топят газом, а жители Дубков продолжают платить за несуществующий уголь.

Уже несколько недель "Киржачское телевидение" пытается привлечь внимание к проблемам поселка Дубки. Как оказалось, их там не мало. И вот , наконец, журналистам удалось получить ответ от местных властей. Кратко о главном - в нашем репортаже.Деревни Дубки на карте нет. Есть почтовое отделение. И есть люди, которые здесь живут . В 2008 году отсюда уехала войсковая часть, после чего поселок потерял и долю былой мощи. Из неразрушенного и незакрытого остался только детский сад. Большая часть объектов принята на баланс администрации поселения Першинское. Также вышло и с угольной котельной. Сейчас тарифы за нее огромные: за тепло жители платят около 9 тысяч рублей. Причем уже год в домах топят газом, а жители Дубков продолжают платить за несуществующий уголь.Валентина Афонина, житель почтового отделения Дубки:- Сначала говорили, что будет перерасчет, потом девочки ездили в администрацию и сказали, что никакого перерасчета не будет. Так вот, мы хотим сказать, что просто так этого не оставим.Наталья Покладова, житель почтового отделения Дубки:- Нам документы не готовы, нам никто ничего не объясняет, нас отпуливают, отфутболивают, а деньги берут так как положено.Люди обращаются во всевозможные инстанции. По словам главы поселения, начисление платы по угольному тарифу - мера вынужденная.Сергей Чуб, глава администрации МО Першинское:- В принципе департамент цен и тарифов разрешил использовать тариф угольный. Вот у меня ответ есть. С учетом того, что при формировании тарифа газового вот эта сумма, которую жители переплачивают, как бы считается, она будет учтена в новом тарифе. Естественно, это нельзя сделать в течение одного года. Вот эта дельта она будет раскидана на несколько лет, т.е. жители будут платить меньше.По предварительным расчетам тариф уменьшится почти вдвое. Новые платежки должны придти уже в этом месяце. Кстати, газ в поселке используется только для отопления. Готовить приходится на электрических плитах или с помощью баллонов. Для изменения ситуации, в частности устранения недостатков в трубах, требуется 286 тысяч рублей. Эту сумму хотели разделить на всех жителей.Татьяна Комракова, житель почтового отделения Дубки:- По 3 с половиной тысячи. Народ не согласился. Потому что денег у народа нет. Тогда сказали: "Мы вам все это в квитанции впишем, но газ будет". Все нам это вписали в квитанции на 5 лет, Вот мы теперь платим по 60 рублей каждый месяц.Газ в плитах появится, когда сумма накопится. Т.е через 5 лет. В администрации поселения обещают обратиться в газовую компанию, чтобы пересмотреть и эти платежи.Любовь Истратова Вести -Владимир , по материалам Киржачского телевидения.