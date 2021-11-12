Сегодня в России отмечается экологический праздник - синичкин день. Он создан по инициативе Союза...

Сегодня в России отмечается экологический праздник - синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц нашей страны.Этот день еще называют праздником "зимних птиц" - представителей пернатых, оставшихся на зимовку в родных регионах: щеглы, сойки, свиристели, синицы.Всех неравнодушных призывают подкармливать птиц, например, нежареными семечками подсолнечника и тыквы, мелкими орешками. Экологи просят при этом делать кормушки из экологичных материалов. Самый приемлемый вариант - дерево.