Как сообщили в Белом доме, на борьбу с гололедицей использовали почти 1,5 тысячи тонн песко-соляной смеси.

Во Владимирской области выпал первый снег. На уборку завалов с региональных трасс вышло 114 единиц дорожной техники: комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики.Как сообщили в Белом доме, на борьбу с гололедицей использовали почти 1,5 тысячи тонн песко-соляной смеси.На протяжении ближайших суток дежурные службы будут вести мониторинг последствий снежной метели. При необходимости спецтехника повторно выедет на расчистку автомагистралей.