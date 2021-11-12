По прогнозам синоптиков, 12 ноября, в пятницу, во Владимирской области пройдёт ледяной дождь и...

По прогнозам синоптиков, 12 ноября, в пятницу, во Владимирской области пройдёт ледяной дождь и ухудшится видимость до 1 км.Ночью местами небольшие осадки (дождь, снег). Днём будет идти мокрый снег, дождь. Днем в отдельных районах налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах гололедица.Ветер ночью юго-западный, 3 – 8 м/с, днем западный 7 — 12 м/с.Температура воздуха ночью -3…+2 °C, днём 0…+3 °C.Фото: Игорь Федотов, ВК «Книга-журнал Владимирской области»