На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 ноября лабораторно подтверждено 326...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 ноября лабораторно подтверждено 326 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
67 - во Владимире
40 - в Ковровском районе
37 - в Гусь-Хрустальном районе
36 - в Муромском районе
18 - в Юрьев-Польском районе
16 - в Суздальском районе
14 - в Кольчугинском районе
13 - в Киржачском районе
13 - в Собинском районе
12 - в Александровском районе
11 - в Петушинском районе
11 - в Вязниковском районе
9 - в Камешковском районе
8 - в Меленковском районе
7 - в Гороховецком районе
7 - в Судогодском районе
6 - в Селивановском районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 66 694 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).