На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 ноября лабораторно подтверждено 326...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 ноября лабораторно подтверждено 326 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.67 - во Владимире40 - в Ковровском районе37 - в Гусь-Хрустальном районе36 - в Муромском районе18 - в Юрьев-Польском районе16 - в Суздальском районе14 - в Кольчугинском районе13 - в Киржачском районе13 - в Собинском районе12 - в Александровском районе11 - в Петушинском районе11 - в Вязниковском районе9 - в Камешковском районе8 - в Меленковском районе7 - в Гороховецком районе7 - в Судогодском районе6 - в Селивановском районе1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 66 694 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).