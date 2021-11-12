Артист обрел широкую известность только через 15 лет после первой роли и довольно поздно встретил свою любовь

Артист обрел широкую известность только через 15 лет после первой роли и довольно поздно встретил свою любовьДобронравов родился и вырос в Таганроге. Будущая звезда "Сватов" блистала на сцене с малых лет. Его актерская карьера началась с участия в детских постановках, музыкальных выступлений и даже цирковых номеров. После школы Добронравов переехал в столицу за мечтой стать клоуном, однако поступить в цирковое училище не смог даже с нескольких попыток. Поэтому будущий актер получил образование в воронежском институте искусств и начал выступать в Молодежном театре. Жизнь Федора Викторовича изменила встреча с Аркадием Райкиным в 1990 году.Советский артист взял Добронравова в свой театр "Сатирикон", где тот прослужил до 2003 года, пока не ушел в театр сатиры. Первую роль актер получил в фильме "Русский регтайм" в 1993 году. Но всероссийская известность к нему пришла только спустя 15 лет. Самой яркой и главной в его карьере стала роль в сериале "Сваты". Многие годы вся страна знает Добронравова как веселого Ивана Степановича Будько, однако тот за свою карьеру принял участие в большом количестве и других проектов.В личной жизни Федорову Викторову повезло не меньше, чем в работе. Свою супругу Ирину актер встретил в таганрогском Дворце культуры, куда та приходила заниматься танцами. Супруги женаты уже более 30 лет: за это время пара не только вырастила двоих сыновей, но и обзавелась тремя внуками.Сыновья звезды "Сватов", Виктор и Иван, пошли по стопам отца и тоже обрели успех в актерской карьере. 38-летний Виктор Добронравов известен ролями в сериалах "Не родись красивой", "Чужая кровь" и многих других картинах. А 32-летнего Ивана Добронравова телезрители знают благодаря фильму "Возвращение".В этом году Федор Викторович – в сентябре актеру исполнилось 60 лет. Звезда сериала "Сваты" активно ведет личный инстаграм-аккаунт и продолжает упорно трудиться. Сейчас у артиста проходит гастрольный тур по стране с собственным выступлением.