Дорожники в срок заменили асфальт на московских улицах.

Дорожники в срок заменилиасфальт на московских улицах.Ежегодно в Москве строится около 100 километров дорог, а ремонтируются миллионы квадратных метров магистралей. Основные этапы работ выполняются летом, когда трафик на дорогах низкий.В 2021 году в столице дорожники заменили более 28 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия – не только на крупных магистралях, но и на небольших внутриквартальных проездах и во дворах.Например, в этом году ремонтные работы проходили на участках Садового кольца, вылетных магистралей (Ленинградского, Волгоградского и Ломоносовского проспектов, шоссе Энтузиастов, автодороги М-3 "Украина", Варшавского, Каширского, Щелковского, Осташковского, Киевского и Новорязанского шоссе) и от Тверской и 1-й Тверской Ямской улиц (от Настасьинского переулка до Лесной улицы)."Ремонт на всех объектах проведен в установленный срок", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.По его словам дорожники использовали современную технологию бесшовной укладки единым ковром. Благодаря этому работы проходят быстрее, а значит, сокращается длительность ограничения движения транспорта, подчеркнул заммэра.Работая на участках, специалисты стараются убрать колейность, которая образуется из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры. Такая деформация может провоцировать аварии.Ранее о завершении капитального ремонта Севастопольского путепровода в Ясеневе. Сооружение было построено в 1986 году, с тех пор работы ни разу не проводились. Спустя десятилетия на пролетных строениях стали видны следы разрушений, образовались протечки и коррозия, на дорожном покрытии появилась колейность.Было проведено множество работ. Например, специалисты отремонтировали железобетонную плиту проезжей части и опоры пролетных строений, заменили деформационные швы, гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие, установили новые мачты освещения. Во время ремонта движение транспорта по путепроводу продолжалось. Это стало возможным, потому что работы велись поэтапно.