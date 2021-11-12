По решению врачей проходящие лечение дома пациенты с пневмонией могут бесплатно получить противовирусные и жаропонижающие препараты и антибиотики, а также антикоагулянты и пульсоксиметры.

По решению врачей проходящие лечение дома пациенты с пневмонией могут бесплатно получить противовирусные и жаропонижающие препараты и антибиотики, а также антикоагулянты и пульсоксиметры.Пациенты, состояние которых позволяет проходить лечение дома, находятся под постоянным наблюдением врачей. Все лекарства против коронавирусной инфекции заболевшие москвичи получают бесплатно, отметили в Департаменте здравоохранения столицы. Решение о назначении препаратов принимает врач."Все необходимое закуплено в достаточном количестве: с начала пандемии пациенты получили уже более пяти миллионов упаковок лекарств для лечения коронавируса. Решение об их назначении и выдаче принимает врач", – сообщили в пресс-службе ведомства.Москва подготовила достаточный запас противовирусных и антибактериальных лекарств, препаратов для антикоагулянтной и жаропонижающей терапии.По решению врача пациенты с пневмонией получают пульсоксиметры. Благодаря прибору человек может самостоятельно проверить уровень кислорода в крови.Для сокращения времени выявления заболеваемости с 1 октября обратившимся к врачам пациентам с симптомами ОРВТ делается экспресс-тест на коронавирус. В случае положительного результата заболевшему назначают схему лечения, выдают лекарства.По-прежнему самым эффективным методом профилактики заболевания является . В Москве можно сделать прививку на базе 100 городских поликлиник, а также в торговых центрах и других популярных общественных местах.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что первый и второй компонент вакцины от коронавируса сделали пять миллионов жителей Москвы. Он выразил надежду на сохранение темпов прививочной кампании.