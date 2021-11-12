В этом году Марии Стерниковой исполнилось 77 лет. В свое время актриса стала настоящей звездой нескольких известных фильмов, а сейчас с трудом узнает даже самых близких людей

В этом году Марии Стерниковой исполнилось 77 лет. В свое время актриса стала настоящей звездой нескольких известных фильмов, а сейчас с трудом узнает даже самых близких людейМария Стерникова получила свои первые роли в 1965 году. Сначала актриса сыграла в фильмах "Мимо окон идут поезда" и "Рано утром", а после стала известной благодаря картине "Нежность". Долгие годы артистка работала в Малом театре, а одну из самых ярких своих героинь сыграла уже после 40 лет – многие поклонники запомнили Стерникову как медсестру Шурочкину из фильма "Гостья из будущего".Несмотря на то, что первое время карьера Марии Александровны развивалась стремительно, за свою жизнь она сыграла не так много ролей. Гораздо более известным актером стал ее бывший муж Валерий Носик, с которым звезда встретилась на съемочной площадке "Спеши строить дом" и прожила вместе девять лет. Общий наследник артистов Александр Носик пошел по стопам прославленных родителей и обрел известность в мире кино.Брак с Валерием Носиком стал для актрисы не первым. До него она была замужем за переводчиком Алексеем Стычкиным, от которого родила дочку Екатерину. Наследница уже давно обзавелась собственной семьей и переехала жить в США – там дочка Стерниковой воспитывает двух сыновей. После развода с Носиком артистка вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал народный артист и коллега актрисы по театру Алексей Кудинович.Уже долгое время Стерникова не появляется на экранах. Несколько лет звезда страдает от болезни Альцгеймера и не узнает никого, кроме сына Александра, своего супруга и нянечки, которая о ней заботится. За последние четыре года Мария Александровна терялась на улице как минимум дважды. В 2017 году актрису нашли , а в 2019 году – спустя день после пропажи.