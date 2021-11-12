Ограничения, которые были введены в во всех городах России в связи с COVID-19, оказали негативное воздействие не только на представителей бизнеса, но и на обычных граждан РФ.

Большинство предприятий в 2020 году закрывались на период карантина, а сотрудников увольняли, чтобы остаться на плаву в период кризиса. Работники теряли единственный источник дохода, у них возникали финансовые сложности. Некоторых сотрудников отправляли в незапланированные отпуска с минимальным уровнем оплаты.

Российские граждане, чтобы обеспечивать свои семьи, были вынуждены оформлять кредиты в банках и МФО, которые можно выбрать на маркетплейсе 1мбанк. Это привело к повышению уровня закредитованности заемщиков в стране, увеличило количество просрочек по займам. Центробанк неоднократно выступал с инициативой об отмене процентов по кредитам на период коронавирусных ограничений. Но она не нашла поддержки у представителей кредитно-финансовых организаций.

Банки никогда не отменят проценты по ссудам, так как это приносит им прибыль. А субсидировать проценты по кредиту государство не в состоянии, так как в общероссийском масштабе речь идет об очень крупной сумме. Эксперты утверждают, что хоть россияне и оформляли кредиты в связи с отсутствием работы, их никто не заставлял этого делать. В связи с тем, что в стране были введены новые коронавирусные ограничения, Центробанк Российской Федерации дал настоятельные рекомендации кредитно-финансовым учреждениям, чтобы те делали должникам послабления, которые заключаются в предоставлении отсрочки платежей по займу. Действительна данная инициатива будет для тех заемщиков, которые обратятся в банки за отсрочкой в период с 1 ноября по 31 декабря текущего года.

Получить послабления смогут те уволенные граждане, которые в указанный срок подадут заявление в кредитно-финансовое учреждение с подтверждением о значительном снижении доходов или наличии заболевания COVID-19 у должника или членов его семьи. Изменить сроки выплаты займа смогут также те заемщики, которые ранее обращались к кредитору для проведения процедуры реструктуризации. ЦБ РФ дал рекомендации не начислять таким должникам штрафных санкций, если они не могут своевременно выполнять взятые на себя финансовые обязательства.

Банк России также рекомендует бюро кредитных историй не вносить записи о просрочках для таких заемщиков. Регулятор мотивирует свою просьбу тем, что просрочки у должника возникают не по его воле, а по причине сложной экономической ситуации, которая повлияла на доходы человека. Поэтому не стоит ухудшать такому заемщику кредитную историю, что снижает его ПКР. Напомним, что в прошлом году регулятор ввел в действие «кредитные каникулы» для ипотеки. Этот инструмент предполагает предоставление российским заемщикам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, возможность не выплачивать кредит на протяжении 6 месяцев или платить только проценты по жилищному займу.

Платежи по ипотеке часто составляют до 50% бюджета семьи, поэтому «кредитные каникулы» стали реальной поддержкой населения, которое смогло пережить финансовый кризис без просрочек в ипотеке. Сейчас проект уже недействителен, поэтому заемщики, у которых в связи с ограничениями вновь возникла сложная ситуация с финансами, могут воспользоваться программами реструктуризации банковских учреждений.