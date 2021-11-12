Употребление витамина Е помогает защитить организм от преждевременного старения. Таким мнением поделилась диетолог Ольга Чунтонова. Чунтонова отметила, что это вещество также ..

Употребление витамина Е помогает защитить организм от преждевременного старения. Таким мнением поделилась диетолог Ольга Чунтонова.Чунтонова отметила, что это вещество также положительно влияет на работу репродуктивной системы и повышает шанс выносить здорового ребенка. По словам специалиста, из-за подобных свойств витамин Е часто называют "женским". Диетолог добавила, что в наибольшей концентрации витамин содержится в таких продуктах, как миндаль, брокколи, лосось, болгарский перец, авокадо и фисташки, сообщает