Долгожданное событие для Владимирских автомобилистов. После длительного ремонта теплосетей проезд по улице Луначарского, наконец, открыт. Свежая разметка для автомобилей и на пешеходном

Долгожданное событие для Владимирских автомобилистов. После длительного ремонта теплосетей проезд по улице Луначарского, наконец, открыт. Свежая разметка для автомобилей и на пешеходном переходе, заново заработали светофоры на перекрестке Луначарского-Батурина. Ремонт двухсот пятидесяти метров трубопровода вместе с восстановлением благоустройства обошелся компании «Т Плюс» в 73 миллиона рублей. Также напомним, что Луначарка была закрыта начиная, аж, с