В ходе брифинга по ситуации с COVID-19 и введению QR-кодов вице-премьер Татьяна Голикова сделала ряд заявлений.

В ходе брифинга по ситуации с COVID-19 и введению QR-кодов вице-премьер Татьяна Голикова сделала ряд заявлений.По словам Татьяны Голиковой, нерабочая неделя в России дала свои позитивные плоды, и темпы распространения коронавируса заметно снизились.Однако в 61 регионе России все еще продолжается рост заболеваемости. Снижение наблюдается лишь в шести субъектах.Также Татьяна Голикова обратила особое внимание на то, что большинство граждан, которые оказываются в реанимации или умирают, не вакцинировались. В основном это пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями.Голикова подчеркнула, что арчи работают с большим напряжением. Показатели смертности в стране все еще тревожные. Каждый день умирают более тысячи человек. Все это усугубляется тем, что граждане безалаберно относятся к пандемии и пренебрегают профилактическими рекомендациями.Напомним, в России сегодня заняты свыше 301 тысяч больничных коек, что больше чем на пике пандемии коронавируса."Решение ввести QR-коды в стране принято после консультаций с губернаторами и экспертами", – отметила Голикова.Вице-премьер добавила, что при посещении организации, где не нужны QR-коды, необходимо будет все равно надевать защитную маску.Важно, что наша страна только приблизилась к 50% из 80% необходимого коллективного иммунитета.