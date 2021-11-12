И в областном центре сегодня, после перекладки теплосетей, открыли проезд по улице Луначарского, на...

И в областном центре сегодня, после перекладки теплосетей, открыли проезд по улице Луначарского, на очереди открытие и новой развязки на Чапаева-Сперанского. Репортаж Александра Сыпченко.Этот участок дороги теперь открыт для всех видов транспорта. На улице Луначарского энергетикам пришлось заменить 240 метров магистрального трубопровода, а затем уложить новое асфальтовое покрытие и нанести дорожную разметку. Стоимость внеплановой перекладки составила почти 73 миллиона - все за счет компании "Т Плюс". Дорогу закрыли в июле этого года. Ремонт должен был закончиться к октябрю, но процесс затянулся...Эдуард Будыкин, заместитель главного инженера по эксплуатации тепловых сетей Владимирского филиала ПАО "Т Плюс":- Общая протяженность замененных трубопроводов составила 237 метров в трассе, выполнены работы по усилению дорожного полотна, конструкций, которые теплосети обеспечивают, возросшую нагрузку многократно везде увеличилась.А вот еще более долгожданную развязку на Чапаева-Сперанского пока еще не открыли, в администрации города обещают сделать это в понедельник. Дорожники должны были сдать объект в начале ноября, но не были готовы результаты экспертизы дорожного покрытия, а объект был юридически не оформлен. Масштабный проект, на строительство которого было потрачено более 100 миллионов рублей и 2 года трудов, забуксовал, можно сказать буквально на финишной прямой . Построить эту дорожную перемычку жители юго-западного района просили много лет. Но у дороги было и немало противников. Дорога на Чапаева не расширена и жители соседних домов заявляют, что весь транспортный поток со Сперанского хлынет на старую двухполоску. А еще люди жалуются, что им не оставили места под парковку и сейчас автомобили стоят под запрещающими знаками.- Нельзя парковаться, из-за этого людям приходиться в гаражах парковаться, где-то еще.- Ну вы сделайте хотя бы с одной стороны чет нечет, ну реально машину некуда ставить, вчера три круга объехал, в итоге под знак поставил.Избавит ли новая развязка Юго-западную часть города от пробок - покажет время. Возможно, проект в ближайшем будущем будет доработан.Александр Сыпченко. Егор Герасимов. "Вести-Владимир"