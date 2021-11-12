В Юго-Западном районе Владимира завершили строительство новой развязки, которая соединит улицы Нижняя Дуброва и Чапаева, но машины по ней пока не пускают, для транспорта дорога закрыта.

В Юго-Западном районе Владимира завершили строительство новой развязки, которая соединит улицы Нижняя Дуброва и Чапаева, но машины по ней пока не пускают, для транспорта дорога закрыта. Ранее в мэрии говорили, что по дороге можно будет ездить с 1 ноября, сегодня уже двенадцатое. Почему чиновники не торопятся с открытием столь долгожданного проекта – непонятно. В настоящее