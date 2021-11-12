Глава владимирского депздрава призвал журналистов перед публикацией жареных фактов обращаться к нему за комментариями.

Директор департамента здравоохранения Константин Баранов назвал фэйком Именно так он выразился, комментируя историю 19-летней студентки колледжа Алены Скачковой. Ранее она пожаловалась на неквалифицированную работу медиков, которые принимали у девушки роды.Глава депздрава призвал журналистов обращаться к нему за комментариями.«Нарушения со стороны медиков скрываться не будут. Мы будем разбираться и принимать меры. Я не сторонник увольнять и наказывать, с людьми надо работать. Таких ужасов как во Владимирской области я нигде не читал. Иголки в срамном месте - это какие-то ужастики. Всё можно проверить. Это фейки. Вы лучше направьте нам запрос, мы ответим. Где виноваты - признаем и примем меры», - подчеркнул он.Ранее депздав сообщал, что проводит служебную проверку случившегося, но пока изложенные роженицей факты не подтверждаются. Вместе с этим продолжается прокурорская проверка, результаты которой находятся на контроле прокурора Владимирской области.Ранее мы сообщали, что АленаЧерез несколько дней после выписки пациентку положили на повторную чистку. Сейчас девушка находится в отделении вместе с ребёнком. На отношение со стороны медперсонала жалоб у неё нет.