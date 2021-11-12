Главное управление МЧС России информирует о неблагоприятных погодных явлениях, прогнозируемых 12...

Главное управление МЧС России информирует о неблагоприятных погодных явлениях, прогнозируемых 12 ноября.По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 12 ноября во Владимире и местами по области прогнозируется налипание мокрого снега, гололедица на дорогах.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.Гражданам рекомендовано соблюдать правила маневрирования на дорогах, не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.Будьте бдительны! При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101 и 112.