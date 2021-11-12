Ремонтируют дорогу-дублёр

На Верхней Дуброве во время снегопада подрядчики приступили к ремонту дороги. Асфальтируют дорогу-дублёр.Видео и фото с места событий появились у наших коллег на порталеРедакция «АиФ-Вдадимир» связалась с пресс-службой мэрии Владимира, в которой не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.«Мы пока не в курсе. Пришлите запрос», - ответили в горадминистрации.Между тем, владимирцы в соцсетях и читатели «АиФ» активно интересуются – выдано ли дорожникам разрешение на проведение работ, соблюдается ли технология и каким образом контролируется асфальтирование проезжей части.После получения ответа, мы обязательно опубликуем позицию городских властей.