Купаться запрещено! меняют на Выход на лед запрещен!.

"Купаться запрещено!" меняют на "Выход на лед запрещен!".Водоемы – одно из опаснейших мест зимой, ведь на неокрепший лед могут выйти люди. Чтобы предотвратить несчастные случаи, в таких местах устанавливают знаки безопасности.В преддверии зимы на 250 московских водоемах заменили более 900 таких знаков. Вместо летних информационных щитов "Купаться запрещено!" установили зимние "Выход на лед запрещен!". Места для знаков безопасности выбираются не случайно. Важно, чтобы щиты было видно с любой точки берега.Например, на Патриарших и Чистых прудах заменили почетыре знака, на Царицынских прудах — 47, на Серебряно-Виноградном иБорисовских прудах — по 30. Информационные щиты меняют два раза в год – в серединеапреля и в ноябре.Зимой на водоемах Москвы будут дежурить 26 судов на воздушной подушке. Спасатели на воде и водолазы прошли сезонную подготовку. Они отточили навыки управления судами, спасения из ледяной полыньи и оказания первой помощи пострадавшему. Кстати, этот водный транспорт может передвигаться в заболоченной местности, преодолевать неровности и ломаный лед со скоростью от 50 до 80 километров в час.Подвижные спасательные посты на базе автомобилей повышенной проходимости тоже подготовились к зиме. Они владеют всеми необходимыми спасательными средствами, медицинским оборудованием для оказания первой помощи. Также у спасателей есть надувная мотолодка. Экипаж состоит из трех-пяти человек.В Москве в общей сложности работает 24 поисково-спасательные станции, служат порядка 370 спасателей на воде.По прогнозу синоптиков, температура в столице в течение двух недель в дневное время будет колебаться от -1 до +6 градусов, ночью – от -6 до +4. Осадки в виде снега и дождя ожидаются с 12 по 15 ноября и с 19 по 22-ое.Ранее , что московская коммунальная техника подготовилась к снегопадам. До весны уборкой города будут заниматься 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации.Некоторые машины были отремонтированы или модернизированы.