В течение трех лет в Москве введут в эксплуатацию семь пожарных депо на 28 постов.

В течение трех лет в Москве введут в эксплуатацию семь пожарных депо на 28 постов.В Москве реализуется множество программ: например, "Мой район", "Индустриальные кварталы", "Безопасный город". Название последней говорит само за себя. Эта программа направлена на комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории столицы.Так, до 2024 года по программе "Безопасный город" построят 27 объектов: пожарные депо, здания полиции и другие важные службы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, за три года планируется ввести в эксплуатацию семь пожарных депо на 28 постов с общей численностью личного состава в 630 человек.Новые пожарные депо строятся в столице каждый год. В частности, благодаря этому пожарным удается предупреждать чрезвычайные ситуации природного характера и минимизировать их последствия. Кроме того, появились новые рабочие места, улучшены условия подготовки личного состава."Москва активно занимается улучшением материальной базы правоохранительных органов", – отметил мэр столицы Сергей Собянин.Градоначальник рассказал, что за последние 10 лет городские власти совместно с министерством внутренних дел привели в порядок, реконструировали и построили порядка 100 зданий управления МВД.К слову, ранее Собянин посетил новое здание полиции в Бескудниковском районе (Бескудниковский бульвар, 9А). Строение площадью 5,4 тысячи квадратных метров возвели по индивидуальному проектуза девять месяцев. Помимо основных кабинетов для сотрудников полиции здесь разместили стрелковый тир, конференц-зал и спортивную зону с тренажерами. Также здесь есть гараж на 12 машиномест."Здесь было здание 1965 года постройки, плохо приспособленное для работы полиции", – напомнил Собянин во время открытия ОМВД.Была благоустроена прилегающая территория. Здесь создан плац для построений, обустроена спортивная площадка для подготовки личного состава и парковка на 24 машины. Возле здания установлен памятник "Сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей".