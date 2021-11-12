45-летняя жительница Подмосковья в сети интернет познакомилась с девушкой, представлявшейся экстрасенсом...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский задержали подозреваемую в мошенничестве.Установлено, что 45-летняя жительница Подмосковья в сети интернет познакомилась с девушкой, представлявшейся экстрасенсом. В ходе общения заявительница пожаловалась новой знакомой о своих плохих взаимоотношениях с сожителем, на что та предложила ей свои услуги по экстрасенсорике. Женщина согласилась и по результатам нескольких разговоров перевела на счета «гадалки» более 900 тысяч рублей. Через некоторое время, не получив желаемого результата, она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую, ею оказалась 33-летняя жительница Подмосковья.Следственным отделом ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73