За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 2325 летальных исходов.

Во Владимирской области от коронавируса за сутки умерли ещё 12 человек. Об этом 12 ноября сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 2325 летальных исходов.При этом 53 156 человек с Covid-19 оправились от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 53 пациента.В ковидариях региона действует 2315 коек для больных COVID-19. Из них 87,3%занято (2022), свободны - 293 койки.