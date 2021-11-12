Уже в ноябре деньги автоматически придут на карты тем пенсионерам, которые имеют подтвержденную инвалидность.

Уже в ноябре деньги автоматически придут на карты тем пенсионерам, которые имеют подтвержденную инвалидность.Сумма данной страховой выплаты пенсионерам зависит от группы инвалидности, которой они обладают. Наибольшее пособие – около 12 тысяч рублей – получат инвалиды первой группы. Пенсионеры-инвалиды второй группы имеют право на выплату в размере около шести тысяч рублей, а люди с третьей группой могут рассчитывать на сумму еще вдвое меньшую – чуть больше трех тысяч рублей.Вышеназванные суммы автоматически придут на карты россиянам уже в этом месяце. Никакие дополнительные документы оформлять и подавать не потребуется. Соответствующие выплаты будут носить ежемесячный характер.Как сообщил телеканал "Царьград" со ссылкой на Пенсионный фонд России, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране автоматическое начисление выплат пенсионерам решено продлить до весны следующего года. При возникновении вопросов у граждан консультацию по данной теме всегда можно получить, позвонив в ПФР.Напомним, что это временный порядок установления или подтверждения инвалидности. Он был введен на фоне пандемии еще в апреле прошлого года, а потом дважды продлевался.Ранее "Дни.ру" писали о том, что : в некоторых случаях право на выплаты надо подтверждать.