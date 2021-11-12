Соответствующее поручение дал врио губернатора Александр Авдеев

Подстанцию скорой помощи на улице Растопчина во Владимире расконсервируют. Соответствующее поручение дал врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев. Видео опубликовано на его официальной странице в соцсети.По словам врио главы региона, новая подстанция существенно разгрузит основную городскую станцию скорой медицинской помощи, бригадам станет удобнее доезжать до отдельных микрорайонов.Кроме того, на действующей станции запланирован ремонт, а в течение двух недель в регион должны поступить 8-9 новых автомобилей скорой помощи«Это должно помочь сократить время ожидания скорой помощи», — отметил Авдеев.Напомним, сегодня стало известно, что строительство ковид-госпиталя на 226 коек возле ОКБ начнется через две недели.