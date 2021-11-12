В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции остановили на Озерной аллее автомобиль «Киа Оптима» под управлением 29-летнего ранее судимого мужчины...

Сотрудники ОНК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт в крупном размере и в хранении наркотических средств.В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции остановили на Озерной аллее автомобиль «Киа Оптима» под управлением 29-летнего ранее судимого мужчины. При проведении досмотра в подлокотнике между передними сидениями иномарки был обнаружен сверток с веществом неизвестного происхождения. Проведенным исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – спайсом, общей массой не менее 3,4 граммов, которые подозреваемый хранил для личного употребления.В ходе обыска жилища подозреваемого, расположенного в Московской области близ Зеленограда, было найдено и изъято несколько свертков с неизвестным веществом, общей массой более 787 граммов. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотические средства – мефедрон, метамфетамин, спайс.Установлено, что фигурант уголовного дела приобрел наркотическое средство с целью последующего сбыта на территории Зеленоградского округа в виде «тайников-закладок».По данному факту следователем СО ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31