Михаил Саакашвили рассказал, почему решил остановить голодовку и потребовал помощи врачей.

Михаил Саакашвили рассказал, почему решил остановить голодовку и потребовал помощи врачей.Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку, назвав ее "оружием русских" и местных властей, которое действует против него самого. При этом политик озвучил одно условие.Саакашвили хочет, чтобы его перевели из тюремной больницы в гражданскую. При этом больница должна быть частной, а не городской.Также он потребовал организовать врачебный консилиум, чтобы врачи грамотно составят план восстановления его организма после голодовки. Слова Михаила Саакашвили передала его адвокат Ника Гварамия, сообщаетОна добавила, что Саакашвили принял такое решение, исходя из советов Страсбургского суда и западных партнеров.Ранее политика после требований оппозиции перевели из тюрьмы в городе Рустави в гландскую больницу. Люди опасались, что Саакашвили умет от голода.Напомним, в Грузии Михаила Саакашвили заочно осудили сразу по нескольким уголовным делам и приговорили к девяти годам лишения свободы. Как только политик вернулся на родину после семи лет отсутствия, его тут же арестовали.Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию, незаконно нарушив границу, накануне парламентских выборов.