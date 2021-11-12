Через несколько дней после выписки пациентку положили на повторную чистку. Сейчас девушка находится в отделении вместе с ребёнком. На отношение со стороны медперсонала жалоб у неё нет.

Во Владимире получила продолжение Как рассказали коллеги из, Алёна Скачкова вновь попала в больницу.Через несколько дней после выписки пациентку положили на повторную чистку. Сейчас девушка находится в отделении вместе с ребёнком. На отношение со стороны медперсонала жалоб у неё нет.Добавим, что директор департамента здравоохранения Константин Баранов на вчерашнем брифинге попросил СМИ проверять информацию перед публикацией.«Обратитесь, мы вам честно скажем, что было, а чего нет. Если кто-то после выписки заявит, что у него швабра в заднем проходе, то это не обязательно так», - пояснил он.Интересно, что в роддоме опровергли историю с найденной в теле Алёны иголкой.Между тем прокуратура . При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты находятся на контроле прокурора Владимирской области.